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Еще 10 млн доз: Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину

26 февраля, 02:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидаются вакцины, разработанные компанией Novavaх

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает новые поставки вакцины от коронавируса в страну.

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Как сказал он в эфире одного из телеканалов, компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", – сказал Степанов.

По его словам, компания-производитель вакцины Novavax Serum Institute of India является крупнейшей в мире. Он производит 25 видов вакцин, которые уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения.

Компания Serum Institute of India поставляет вакцины в 170 стран мира.

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Министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.

Также мы писали, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат Covishield.

Кроме того, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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