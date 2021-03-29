В Украине после выходных выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 178 человек

В Украине за последние сутки выявили 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 652 409 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 178 украинцев (всего – 32 132). Вылечить удалось 1 303 500 инфицированных (2875 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса в аптеках, как только у коммерческих компаний появится возможность привозить такие препараты, зарегистрированные в Украине.

Также напомним, Украина отстает от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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