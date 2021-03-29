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В Україні після вихідних виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

29 березня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 178 осіб

В Україні за останню добу виявили 8346 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 652 409 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 178 українців (всього – 32 132). Вилікувати вдалося 1 303 500 інфікованих (2875 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов заявив, що українці зможуть купувати вакцини від коронавірусу в аптеках, як тільки у комерційних компаній з'явиться можливість привозити такі препарати, зареєстровані в Україні.

Також нагадаємо, Україна відстає від плану вакцинації проти коронавірусу майже вдвічі від запланованого.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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