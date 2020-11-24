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В Украине потеплеет до +8, но местами дождь и снег: прогноз погоды на среду

24 ноября, 15:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра над Украиной будет хозяйничать антициклон, но погоду подпортит атмосферный фронт

В Украине снова местами пройдут дожди со снегом. Осадки ожидаются лишь на востоке и севере, а на остальной территории страны погода будет приятней и максимум 8 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду погоду в Украине будет формировать антициклон, а это значит – практически без осадков.

Исключением станут лишь восточные и северные области, куда атмосферный фронт принесет дожди и мокрый снег.

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Ветер завтра будет западным, умеренным.

Температура воздуха днем в среду будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла, на востоке и северо-востоке будет холоднее, 1-4 тепла.

В Киеве 25 ноября облачно, сыро и возможен небольшой дождь. Ветер западный, по сравнению с сегодняшним днем – немного ослабнет. Температура воздуха в столице днем ​​составит 5-6 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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