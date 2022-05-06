В Украине потеплеет. Прогноз погоды на 6 мая (карта)

Несмотря на теплую погоду, в отдельных областях прогнозируют дожди

Температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 6 мая, будет теплее, чем прошлого дня. В некоторых областях прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и у Крыму прогнозируют дожди с грозами. На остальной территории — небольшая облачность. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 17 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +14...+17 градусов.

В северных регионах – 14-20 градусов тепла. На юге ожидается 15-19 градусов выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 16-18 градусов тепла, а в Симферополе прогнозируется дождь — +15...+17 градусов.

Погода в мае

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

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Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

Средняя месячная количество осадков обычно составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма – 62-81 мм, в Карпатском регионе – до 85-148 мм.

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