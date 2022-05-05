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В Украине похолодает. Прогноз погоды на 5 мая (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 06:00
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Сегодня в стране осадков не прогнозируют, кроме дождя на полуострове Крым
Температура воздуха в Украине опустится/Фото: коллаж: "Сегодня"
Температура воздуха в Украине опустится/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 5 мая, будет немного холоднее, чем вчера, но сухой. Только в Крыму прогнозируют осадки. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

Сегодня по всей территории Украины, кроме Крыма, прогнозируют переменную облачность. На полуострове Крым ожидается дождь с грозой. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 13 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +13...+16 градусов.

В северных регионах – 13-16 градусов тепла. На юге ожидается 15-17 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют переменную облачность, 13-15 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +15...+17 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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