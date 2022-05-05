В Україні похолодає. Прогноз погоди на 5 травня (карта)

Сьогодні в країні опадів не прогнозують, окрім дощу на півострові Крим

Температура повітря в Україні опуститься/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 5 травня, буде трохи холоднішою, ніж учора, але сухою. Лише у Криму прогнозують опади. Пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Сьогодні по всій території України, окрім Криму, прогнозують мінливу хмарність. На півострові Крим очікується дощ з грозою. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +13...+16 градусів.

У північних регіонах – 13-16 градусів тепла. На півдні очікується 15-17 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують мінливу хмарність, 13-15 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ – +15...+17 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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