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СЬОГОДНІ Новини України

Частину України накриють дощі. Погода на 4 травня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 травня, 06:00
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Сьогодні стовпчики термометрів сягатимуть 21 градуса тепла
В Україні дощитиме/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
В Україні дощитиме/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 4 травня, буде теплою. Частину країни накриють дощі. Пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На решті території погода буде ясною. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 21 градуса тепла. На сході прогнозують +17...+19 градусів.

У північних регіонах – 13-18 градусів тепла. На півдні очікується 15-21 градус вище нуля.

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У Києві прогнозують мінливу хмарність, 14-16 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +15...+17 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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Дані на 09:00 4 травня
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Особовий склад
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3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
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Танки
5
ББМ 2610
ББМ
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Засоби ППО
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40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
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