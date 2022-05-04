Часть Украины накроют дожди. Погода на 4 мая (карта)

Сегодня столбики термометров будут достигать 21 градуса тепла

В Украине будет дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 4 мая, будет теплой. Часть страны накроют дожди. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. На остальной территории погода будет ясной. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 13 до 21 градуса тепла. На востоке прогнозируют +17...+19 градусов.

В северных регионах – 13-18 градусов тепла. На юге ожидается 15-21 градус выше нуля.

Реклама

В Киеве прогнозируют переменную облачность, 14-16 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +15…+17 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

Реклама

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

Читайте также