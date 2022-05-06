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В Україні потеплішає. Прогноз погоди на 6 травня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 06:00
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Попри теплу погоду в окремих областях прогнозують дощі
Температура повітря сягатиме 24 градусів тепла/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Температура повітря сягатиме 24 градусів тепла/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 6 травня, буде теплішою, ніж минулого дня. У деяких областях прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та у Криму прогнозують дощі з грозами. На решті території — невелика хмарність. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 17 до 24 градусів тепла. На сході прогнозують +14...+17 градусів.

У північних регіонах – 14-20 градусів тепла. На півдні очікується 15-19 градусів вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 16-18 градусів тепла, а у Сімферополі прогнозують дощ – +15...+17 градусів.

Погода в травні

У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градуса вище за норму.

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Згідно з прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить зазвичай 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму – 62-81 мм, у Карпатському регіоні – до 85-148 мм.

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