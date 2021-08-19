В Украине продолжает холодать, но не везде: прогноз погоды на 19 августа (карта)

В четверг по-прежнему обещают осадки в центре, зато с севера и запада грозы полностью уйдут, но прохлада в этих регионах сохранится

На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"

В четверг грозы еще более сместятся на восток и юг, поэтому на западе и севере осадков синоптики не обещают, но пришедшая на смену жаре прохлада там останется.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 19 августа обещают нежаркую погоду без осадков. Температура в столице будет около 21-23 градусов.

Погода в регионах

В четверг по-прежнему обещают осадки в центре, также лить будет на юге и востоке страны, при этом жара там сохранится.

На севере температура останется 22-24 градуса. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях синоптики осадков не обещают.

температура останется 22-24 градуса. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях синоптики осадков не обещают. На западе температура немного повысится – в этом регионе прогнозируют сегодня в среднем 22-24 градуса.

температура немного повысится – в этом регионе прогнозируют сегодня в среднем 22-24 градуса. В центре 19 августа пасмурно и снова грозы. Температура в Кропивницком и Черкассах – 22-24 градуса, а в Полтаве и Днепре будет потеплее – до +29.

На востоке сегодня гроз не обещают только в Луганской области, температура там поднимется до +33. В Харьковской, Донецкой и Запорожской областях будет лить, но при этом сохранится жара 30-32 градуса.

сегодня гроз не обещают только в Луганской области, температура там поднимется до +33. В Харьковской, Донецкой и Запорожской областях будет лить, но при этом сохранится жара 30-32 градуса. На юге 19 августа температура снизится и прогнозируют грозы. В Николаеве и Одессе – 23-25 градусов, в Херсонской области и оккупированном Крыму – до +28.

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