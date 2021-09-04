Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине не отступает. Данные за сутки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 08:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 296 155 человек
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: еоллаж "Сегодня"
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: еоллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2614 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 79 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 296 155 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 жителя Украины (всего – 53 966). Вылечить удалось 2 212 313 инфицированных (1447 – за последние сутки).

Читайте также:

Спроси у доктора. Когда лучше вакцинироваться от COVID и нужна ли третья доза

Реклама

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
  • Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять