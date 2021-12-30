В Украине прогнозируют потепление: где ожидать до 7 градусов тепла (карта)

Сегодня в стране осадков не ожидается

В этот день ветер будет достигать 8 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Украине прогнозируют сухую погоду. Кроме того, в некоторых регионах по сравнению с предыдущим днем ожидается потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в Украине осадков не будет. Прогнозируют переменную облачность. Ветер — южный, 3-8 м / с.

На западе ожидается от -3 до + 4 градусов. На востоке прогнозируют 2-6 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -6 до 0 градусов. На юге ожидается от -6 до + 7 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют 1-3 градуса ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо — 5-7 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Реклама

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

Читайте также