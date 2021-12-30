В Україні прогнозують потепління: де чекати до 7 градусів тепла (карта)

Сьогодні в країні опадів не очікується

Цього дня вітер сягатиме 8 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, в Україні прогнозують суху погоду. Крім того, у деяких регіонах порівняно з попереднім днем очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні опадів не буде. Прогнозують мінливу хмарність. Вітер — південний, 3-8 м/с.

На заході очікується від -3 до +4 градусів. На сході прогнозують 2-6 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -6 до 0 градусів. На півдні очікується від -6 до +7 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують 1-3 градуси нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо – 5-7 градусів тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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