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СЬОГОДНІ Новини України

Опади будуть, але не скрізь: де сьогодні в Україні чекати сніг (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 06:00
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Порівняно з попереднім днем погода в Україні покращає, проте морози не залишать країну
Пориви вітру в Україні сягатимуть 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру в Україні сягатимуть 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 29 грудня, в Україні майже не буде опадів. Мокрий сніг очікується лише у чотирьох регіонах. Днем раніше Україну засипало снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг із дощем варто очікувати мешканцям Закарпатської, Харківської, Луганської та Донецької областей. На решті території прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

На заході очікується від 0 до -5 градусів. На сході прогнозують від -2 до +1 градус.

У північних регіонах — 3-6 градусів морозу. На півдні очікується від -5 до +5 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо — 3-5 градусів тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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