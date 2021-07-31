В Украине провели более 5, 5 млн прививок: две дозы получили более 2 млн человек

Всего медики сделали 5 526 204 прививок – более 2 млн украинцев уже получили две дозы

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине более 3, 5 млн людей получили хотя бы первую дозу прививки против коронавируса. За прошлые сутки, 30 июля, вакцинировали 150 080 человек.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что одну дозу получили 88 219 человека, полностью иммунизированы 61 861 человека. В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пункта прививки и 255 центров вакцинации.

Статистика вакцинации. Фото: МОЗ

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С начала прививочной кампании вакцинировали 3 525 850 украинцев, из них две дозы получили 2 000 356 человека.

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Всего проведено 5 526 204 прививки.

Напомним, что в данный момент в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в Украине рассматривается вариант введения запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

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