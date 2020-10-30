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До 20 тысяч зараженных в сутки. Как скоро Украина придет ко "второму сценарию" эпидемии

30 октября, 13:50

Виталий Андроник Виталий Андроник

В Украине очередной рекорд по числу заболевших и умерших за сутки

В Украине очередной рекорд выявленных заразившихся за сутки – 8312. Но будут ли другие рекорды и когда могут быть?

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Национальная академия наук Украины прогнозировала до 30 октября:

  • заболеваемость будет в диапазоне 6003-9215 человек в сутки.
  • летальность – 110-148 человек в сутки.
Прогнозы и реальная статистика заболеваемости на COVID-19 на 30 октября
ПрогнозРеальность
Новых выявленных больных6003-92158312
Новые летальные случаи110-148173 (!)

В Украине количество новых случаев растет примерно на 800-1000 в неделю, говорит Бровченко Игорь, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины:

"Вполне вероятно, что через две-три недели будем иметь 9000-10 000 выявленных в день. Если количество тестов будет расти, то увидим большую цифру".

В Минздраве рассматриваютчетыре сценария, как может развиваться эпидемия в Украине: при 5-7 тыс., 10 тыс., 15 тыс. и 20 тыс. больных в сутки.

Сейчас Украина движется ко второму сценарию, когда начнется развертывание временных госпиталей вне больниц, а число медиков для борьбы с COVID-19 увеличат за счет привлечения специалистов из других отделений. Контроль за выполнением карантина будут усиливать.

Прекратятся ли рекорды?

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Одна из причин, почему выросло число больных, – увеличили число тестов.

До 27 октября в Украине проводили максимум 36 тысяч тестов в сутки. В последние два дня – более 47 тысяч, указано в в отчете Центра общественно здоровья. Минздрав планирует довести число тестов до 50 тысяч в ноябре и до 75 тысяч в декабре. Очевидно, рекорды будут продолжатся, поскольку будут тестировать больше людей.

По самым пессимистическим сценариям, количество больных достигнет 20 тысяч человек в сутки. Это самый худший вариант, при котором медицинская система будет перегружена

Виктор Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины

Наша задача готовиться к самым пессимистическим случаям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то вопрос уже перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности. Чем больше будет больных, тем больше система здравоохранения будет зациклена на санитарной сортировке и для спасения жизней

Интервью с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко читайте вскоре на сайте "Сегодня"

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Тем временем Украина снова обновила зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября. Киев остался "оранжевым".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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рекорд эпидемия Минздрав коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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