Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине одна область вернулась в желтую зону

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 11:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В красной зоне сейчас находится Киев и 15 регионов
В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 4 ноября в Украине расширилась желтая зона карантина. В нее попала Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

Кто находится в красной зоне карантина?

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская

Кто находится в оранжевой зоне карантина?

  • Винницкая
  • Волынская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Черновицкая

Кто попал в желтую зону карантина?

  • Кировоградская
  • Закарпатская
  • Тернопольская

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).

Реклама

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять