В Украине одна область вернулась в желтую зону

В красной зоне сейчас находится Киев и 15 регионов

В Украине обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 4 ноября в Украине расширилась желтая зона карантина. В нее попала Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто находится в красной зоне карантина?

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Кто находится в оранжевой зоне карантина?

Винницкая

Волынская

Полтавская

Харьковская

Черкасская

Черновицкая

Кто попал в желтую зону карантина?

Кировоградская

Закарпатская

Тернопольская

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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