В Україні одна область повернулася до "жовтої зони"

Станом на 4 листопада в Україні розширилася "жовта зона" карантину. До неї потрапила Тернопільська область.
Про це свідчать дані МОЗ.
Хто знаходиться у "червоній зоні" карантину?
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
Хто знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину?
- Вінницька
- Волинська
- Полтавська
- Харківська
- Черкаська
- Чернівецька
Хто потрапив до "жовтої зони" карантину?
- Кіровоградська
- Закарпатська
- Тернопільська
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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день
Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.
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