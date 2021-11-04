В Україні одна область повернулася до "жовтої зони"

У "червоній зоні" зараз знаходиться Київ та 15 регіонів

В Україні оновили карантинні зони. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 4 листопада в Україні розширилася "жовта зона" карантину. До неї потрапила Тернопільська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто знаходиться у "червоній зоні" карантину?

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Хто знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину?

Вінницька

Волинська

Полтавська

Харківська

Черкаська

Чернівецька

Хто потрапив до "жовтої зони" карантину?

Кіровоградська

Закарпатська

Тернопільська

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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