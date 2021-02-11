В Украине реформируют погодную службу: Аваков рассказал, что изменится

Сейчас метеорологи работают на оборудовании 70-х годов прошлого века

В Украине собрались реформировать гидрометеорологическую службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. О таких планах рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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В частности, обновят оборудование на метеорологических станциях, гидрологических постах и пунктах наблюдения за загрязненностью воздуха, поскольку нынешнее работает еще с 70-х годов прошлого века.

Обновление оборудования позволит быстрее прогнозировать изменения погоды – ураганный ветер, град, наводнения или гололед. Совместно с Минздравом введут в этом году и систему медицинской эвакуации и поддержки трансплантологии. В частности, приобретут еще 28 вертолетов.

"Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, которые будут нести угрозу их жизни и здоровью", – сказал Аваков.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", с завтрашнего дня в Украине начнет сильно холодать. Синоптик рассказывала, куда придут первые существенные морозы.

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Тем временем заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала новостям "Сегодня", что творится с погодой в Украине. По ее словам, морозы и осадки будут почти до конца месяца.

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