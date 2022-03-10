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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине резко усилилась вера в победу над Россией – опрос

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 16:32
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Большинство считает, что Украина сможет победить в ближайшие недели
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Во всех регионах Украины наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

Про это сообщила социологическая группа "Рейтинг", проведя опрос 8-9 марта.

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Какие цифры

Так, 91% опрошенных украинцев, думая о ситуации в стране, чувствуют надежду, а 6% – безысходность.

В то же время 57% считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что Украина победит за неделю, 39% – за несколько недель. Еще 18% считают, что война будет длиться несколько месяцев.

"Лишь 9% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верит, что война продлится недолго", – отметили в "Рейтинге".

Помимо этого, 92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ :

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"Практически ежедневно этот показатель растет. Лишь 6% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу превалирует во всех регионах страны".

Помощь Украине

Также опросы демонстрируют, что более 80% украинцев помогают в защите Украины: 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% – финансово. Также 18% участвуют в информационном сопротивлении, 12% – продолжают работать в критической инфраструктуре.

В то же время 10% украинцев являются участниками территориальной обороны, а 19% не могут помогать сейчас стране.

"Рейтинг" сообщил, что абсолютное большинство (97%) опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время. При этом 40% украинцев уверены, что большинство россиян поддерживают войну против Украины. Еще четверть опрошенных считают, что в России каждый второй поддерживает войну, а четверть – что сторонники войны там в меньшинстве.

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"42% считают, что о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи. 22% думают, что это возможно через 20-30 лет после войны, 18% – что через 10-15 лет, и только 12% считают восстановление дружбы возможным через пару лет после войны. Чуть больше верят в восстановление отношений жители Юга и Востока и те, кто имеет родственников в России", – указали в социологической группе.

Аудитория опроса: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 8-9 марта 2022

Напомним, в конце февраля только 70% респондентов были уверены, что Украина сможет отразить нападение русских оккупантов.

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