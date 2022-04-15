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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине — резкое потепление. Прогноз погоды на 15 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 06:00
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Дождь прогнозируется только в пяти областях страны
В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 15 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков. В течение дня ожидается теплая погода. Столбики термометров будут достигать 19 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

В этот день дождь ожидается только в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +16...+18 градусов.

В северных регионах – 15-19 градусов тепла. На юге ожидается 15-19 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 16-18 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо – +15…+17 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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