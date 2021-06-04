В Украине робко потеплеет: прогноз погоды на выходные

"Не такое лето" в стране продолжается – синоптик Наталия Диденко рассказала, в каких областях в ближайшие дни пройдут дожди

Заливавший Украину дождями циклон понемногу отступает – он сдвинулся с Приазовья, но в некоторых областях все равно будут осадки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталия Диденко.

При этом, по ее данным, вопреки облачности, дождям и грозам, скоро в страну вернется солнце и начнется "робкое потепление".

На этом фоне 5 июня восточные, центральные и юго-восточные области ждут дожди.

Это стоит учесть и туристам, которые предпочитают горных отдых, – атмосферный фронт принесет в Карпаты и области умеренные дожди.

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При этом на Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Винницкой, в большинстве северных областей, а также в значительной части Черкасской области существенных осадков не будет.

В ближайшие дни циклон сдвинется из Украины

6 июня периодические дожди ожидаются практически по всей Украине, а местами также будут грозы и шквальные ливни.

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Температура воздуха на выходных будет комфортной – от 18 до 23 градусов днем. Свежее будет на востоке – 5 июня в регионе ожидается от 15 до 19 градусов.

Касательно Киева и его окрестностей, то 5 июня дождя скорее всего не будет, но 6 июня шансы осадков вырастут. В целом максимальная температура на выходных ожидается около 20 градусов тепла.

Однако с понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

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Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".

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