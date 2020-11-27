В Украине снова рекордное количество заразившихся за сутки: онлайн-брифинг Минздрава

В последний дни в Украине едва ли не каждый день рекордное количество заболевших COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 27 ноября в Украине подтвердили 16 218 новых случаев заражения коронавирусом (693 407 с начала эпидемии). За четверг умерли 192 украинца (11 909 с начала эпидемии), а выздоровели 8843 человека (326 238 с начала эпидемии).

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

А сегодня глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство пока не вносило на рассмотрение правительства предложений по усилению карантина. Жесткий локдаун будет вводиться исключительно исходя из эпидемиологических показателей. По его словам, на данный момент заполненность больниц составляет 50,4%. Украинцев же оповестят о введении локдауна за 7-10 дней. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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