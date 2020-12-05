Аномальное тепло на западе и мороз на востоке: прогноз на 5 декабря (карта)

Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной и относительно теплой.
Как сообщают в Украинском гидрометцентре, на западе и вовсе аномально тепло.
Температура в этот день от 0 до +4 днем, а ночью +1... -3. На востоке в ночное время холоднее – от -3 до -6 мороза. На юге днем +3+7, а ночью от -1 до +4. В западных областях +5+9 градусов (на Закарпатье +10+12), ночью здесь -1... +5.
В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины:
- Ужгород – +10...+12
- Львов – + 6...+8
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – + 5...+7
- Черновцы – + 5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – + 5...+7
- Житомир – + 2...+4
- Винница – + 2...+4
- Одесса – + 5...+7
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – + 5...+7
- Кропивницкий – +2..+4
- Черкассы – + 2..+4
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – + 1...+3
- Полтава – + 2...+4
- Днепр – + 2...+4
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...+2
- Харьков – 0...+2
- Киев – 0...+2
Напомним, нынешняя влажная погода с плюсовой температурой будет преобладать в декабре и лишь в 20-х числах можно ждать существенных осадков. В целом зима не будет сильно холодной и снежной.
Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.
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