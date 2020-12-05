Аномальное тепло на западе и мороз на востоке: прогноз на 5 декабря (карта)

В Киеве утром может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце

Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной и относительно теплой.

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Как сообщают в Украинском гидрометцентре, на западе и вовсе аномально тепло.

Температура в этот день от 0 до +4 днем, а ночью +1... -3. На востоке в ночное время холоднее – от -3 до -6 мороза. На юге днем +3+7, а ночью от -1 до +4. В западных областях +5+9 градусов (на Закарпатье +10+12), ночью здесь -1... +5.

В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 2...+4

Винница – + 2...+4

Одесса – + 5...+7

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +2..+4

Черкассы – + 2..+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 2...+4

Днепр – + 2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2

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Напомним, нынешняя влажная погода с плюсовой температурой будет преобладать в декабре и лишь в 20-х числах можно ждать существенных осадков. В целом зима не будет сильно холодной и снежной.

Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

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