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Аномальное тепло на западе и мороз на востоке: прогноз на 5 декабря (карта)

5 декабря, 07:58

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве утром может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце

Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной и относительно теплой.

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Как сообщают в Украинском гидрометцентре, на западе и вовсе аномально тепло.

Температура в этот день от 0 до +4 днем, а ночью +1... -3. На востоке в ночное время холоднее – от -3 до -6 мороза. На юге днем +3+7, а ночью от -1 до +4. В западных областях +5+9 градусов (на Закарпатье +10+12), ночью здесь -1... +5.

В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины:

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – + 6...+8
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – + 5...+7
  • Черновцы – + 5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – + 5...+7
  • Житомир – + 2...+4
  • Винница – + 2...+4
  • Одесса – + 5...+7
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – + 5...+7
  • Кропивницкий – +2..+4
  • Черкассы – + 2..+4
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – + 1...+3
  • Полтава – + 2...+4
  • Днепр – + 2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – 0...+2
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Напомним, нынешняя влажная погода с плюсовой температурой будет преобладать в декабре и лишь в 20-х числах можно ждать существенных осадков. В целом зима не будет сильно холодной и снежной.

Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

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