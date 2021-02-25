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В Украине в пятницу будет настоящая весна: где потеплеет до +18

25 февраля, 15:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

26 февраля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе

В Украине снова теплеет. В пятницу на всей территории страны будет плюсовая температура, в некоторых областях 15-18 градусов. Но такую приятную погоду немного подпортит порывистый ветер.

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Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, 26 февраля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

Температура воздуха в течение дня в западных областях будет достигать 10-16 градусов.

На остальной территории ожидается 7-12 градусов.

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Немного свежее будет на востоке и северо-востоке Украины, днем ​​5-9 градусов тепла.

В тренде
В Украине в пятницу будет настоящая весна: где потеплеет до +18

26 февраля существенные осадки не ожидаются. А вот ветер может быть порывистым, некомфортным.

В Киеве завтра солнце. Однако западный ветер будет неприятно задувать. Днем погода обещает настоящее весеннее тепло, около 10 градусов.

В Укргидрометцентре и вовсе обещают до +18 в западных областях. Смотрите карту на пятницу:

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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