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В Україні в п'ятницю буде справжня весна: де потеплішає до +18

25 лютого, 15:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

26 лютого Україна буде однією з найтепліших країн в Європі

В Україні знову теплішає. У п'ятницю на всій території країни буде плюсова температура, в деяких областях 15-18 градусів. Але таку приємну погоду трохи зіпсує поривчастий вітер.

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Як повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко, 26 лютого Україна буде однією з найтепліших країн в Європі.

Температура повітря протягом дня в західних областях сягатиме 10-16 градусів.

На решті території очікується 7-12 градусів.

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Трохи свіжіше буде на сході та північному сході України, вдень 5-9 градусів тепла.

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26 лютого істотні опади не очікуються. А ось вітер може бути поривчастим, некомфортним.

У Києві завтра сонце. Однак західний вітер неприємно задуватиме. Вдень погода обіцяє справжнє весняне тепло, близько 10 градусів.

В Укргідрометцентрі і зовсім обіцяють до +18 в західних областях. Дивіться карту на п'ятницю:

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода синоптики прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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