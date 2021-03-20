В Украине возобновят санавиацию: Аваков рассказал подробности

Уже в апреле на постоянное дежурство во Львовском регионе заступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава на пунктах будут постоянно дежурить медики.

Фото: МВД

Реклама

Уже с 1 апреля во Львовском регионе на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с 1 мая – и в Киевском регионе. Далее присоединятся Черкассы и восток страны.

В тренде В Украине начинается второй этап вакцинации от COVID-19

Фото: МВД

Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации. Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что введение фото- и видеофиксации на дорогах Украины привело к уменьшению смертности в результате ДТП, и это должно стать трендом.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама