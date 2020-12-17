В Украине выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 931 751 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 252 украинца (всего – 15 996). Вылечить удалось 548 356 инфицированных (12 939 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 2 тысячи случаев повторного инфицирования COVID-19. По данным ЦОЗ, сегодня проводится немало исследований, чтобы лучше понять иммунную реакцию после инфицирования SARS-CoV-2. Некоторые из них показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса.

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Также напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Европе грозит новая вспышка COVID-19 в начале 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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