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В Украине выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

27 февраля, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умер 151 человек

В Украине за последние сутки выявили 8172 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 342 016 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 151 украинец (всего – 25 893). Вылечить удалось 1 168 321 инфицированного (4766 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

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Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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