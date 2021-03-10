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В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

10 марта, 08:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 219 человек

В Украине за последние сутки выявили 6377 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 416 438 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 219 украинцев (всего – 27 423). Вылечить удалось 1 204 916 инфицированных (5687 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

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Также напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о критической ситуации с COVID-19. По его словам, все больницы переполнены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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