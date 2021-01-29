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За все время эпидемии от COVID-19 выздоровели более миллиона украинцев

29 января, 08:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 128 человек

В Украине за последние сутки выявили 5181 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 211 593 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 128 украинцев (всего – 22 479). Вылечить удалось 1 003 341 инфицированного (11 310 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что ЮНИСЕФ доставил украинским школам наборы для предупреждения распространения COVID-19. Учебно-информационные материалы помогут детям изучать меры безопасности во время пандемии.

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Также напомним, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

Кроме того, в стране уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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