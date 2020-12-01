В Украине за сутки более 12 тысяч человек заразились коронавирусом

В Украине за последние сутки выявили 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 745 123 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 221 украинец (всего – 12 548). Вылечить удалось 355 172 инфицированных (10 023 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что карантин выходного дня в Украине не сработал из-за того, что его массово не соблюдали. В Минздраве отметили незначительное сокращение динамики по заболеваемости COVID-19.

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Также напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек. По его словам, в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, когда не требуется госпитализация, и рассказал, на что в первую очередь необходимо обращать внимание на самоизоляции.

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