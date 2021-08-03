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В Украине вакцинировали от коронавируса более 125 тысяч человек за сутки

3 августа 2021 9:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, темпы прививочной кампании снова ускоряются

В Украине все люди могут вакцинироваться от ковида.

В Украине все люди могут вакцинироваться от ковида. / Фото: Сегодня

За прошедшие сутки, 2 августа, в Украине вакцинировали против COVID-19 125 161 человека. Это на 87 081 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 5 757 944 человека. Вакцинацию завершили уже 2 088 433 человека – они получили две дозы препарата.

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В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункта прививок и 251 центр вакцинации.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс.

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Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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