В Україні вакцинували від коронавірусу понад 125 тисяч осіб за добу

В Україні всі люди можуть вакцинуватися від ковіду. / Фото: Сьогодні

За минулу добу, 2 серпня, в Україні вакцинували проти COVID-19 125 161 особи. Це на 87 081 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усього від початку кампанії зробили щеплення 5 757 944 особи. Вакцинацію завершили вже 2 088 433 особи – вони отримали дві дози препарату.

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Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2174 пункту щеплень і 251 центр вакцинації.

"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", – йдеться в повідомленні.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс.

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Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

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