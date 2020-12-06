В Украине за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса не сбавляет обороты в стране

В Украине за последние сутки выявили 11 590 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 813 306 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 167 украинцев (всего – 13 588). Вылечить удалось 418 581 инфицированного (6048 – за последние сутки).

А тем временем Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к лечению больных коронавирусом COVID-19, а также к вакцинации. Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

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Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен. Определение даты будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно занятости коек в больницах. По информации Минздрава, на нынешний момент есть 52 тысячи коек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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