В Украине запускают систему оповещения для поиска пропавших детей

Facebook будет распространять среди пользователей оповещения о детях, пропавших неподалеку

Шансы найти ребенка увеличиваются, если начать поиск в течение первых 24 часов / Фото: Коллаж: Сегодня

Социальная сеть Facebook в партнерстве с ювенальной полицией, киберполицией и Министерством цифровой трансформации запускает в Украине инструмент для оповещения о пропавших детей - AMBER Alert. В октябре 2016 года такое оповещение в США спасло ребенку жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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"Шансы найти пропавшего ребенка растут, когда больше людей ищут его – особенно в течение первых 24 часов. Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые потенциально могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети", – рассказала руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

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В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его/ее видели в последний раз.

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Эти уведомления будут содержать подробную информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем/пропавшей, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

"Во время поиска решающей может стать каждая минута. Поэтому мы приветствуем внедрение сервиса AMBER Alert в Украине. И надеемся на неравнодушие и помощь всех пользователей Facebook", – отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Отметим, что в октябре 2016 года такое оповещение было опубликовано о 4-летней девочке, похищенной во Флориде, США. Кейтлин Браун, анестезиолог больницы Baptist East Hospital в Мемфисе, была на обеденном перерыве, когда узнала пропавшего ребенка после того, как увидела оповещения в Facebook. Ее быстрые действия помогли спасти девочку.

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