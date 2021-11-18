Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 09:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По неизвестным причинам система ЕГИСТ выбрала для проведения операции пациента "на ходу"
В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине функционирует Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), которая должна автоматически подбирать пары донор-реципиента и обеспечивать оперативную трансплантацию органов. Однако стало известно о случае, когда донорскую печень пересадили пациенту из частной клиники "Оберіг" вместо пациентки государственной клиники, которая уже год стоит на очереди в системе ЕГИСТ.

Об этом сообщает "УНН".

Реклама

Вопиющий случай

Как стало известно, донорскую печень пересадили пациенту из частной клиники "Оберіг" вместо пациентки государственной клиники, которая уже год стоит на очереди в системе ЕГИСТ.

Этот случай даже описан на сайте "Оберіг". Там сообщили, что успешно провели трансплантацию печени атомщику из Ровенской области, который приехал в Киев на пару дней и уже собирался домой, но узнал, что все готово для проведения необходимой ему операции.

И все бы ничего, если бы в это время пациентка государственной клиники с тяжелым диагнозом остро не нуждалась в трансплантации именно этого органа. Диагноз женщины — цирроз печени, рецидирующие кровоизлияния из варикозных вен пищевода и желудка.

Реклама

По неизвестным причинам система ЕГИСТ выбрала для проведения операции пациента "на ходу" из частной клиники "Оберіг" вместо "лежачей" пациентки из государственного центра.

Как выбирают пациентов?

Ранее директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль сообщал, что состояние пациента является одним из ключевых критериев, и если у человека хуже состояние, то он получает больше балов в системе и она должна предложить его кандидатуру в первую очередь.

Реклама

СМИ уже обратились в компетентные органы с просьбой сообщить как функционирует ЕГИСТ, но в ведомстве пока ничего не говорят.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

132 645

заболело за неделю в Украине

-13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять