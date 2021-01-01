В Украину идет похолодание: какой будет погода в первые дни 2021 года

На выходных будет очень хорошая погода – не по-зимнему тепло и сухо

Сегодняшние мокрый снег и дожди прекратятся, и на ближайших выходных погода будет сухой, временами даже солнечной. При этом все еще будет тепло, а похолодает уже с понедельника.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 2 января, будет хорошая погода – по всей территории страны будет выходить солнце, никаких осадков и везде плюсовая температура 4-9 градусов. В Киеве 4-6 тепла и переменная облачность.

В воскресенье, 3 января, снова без дождей и снега, но облачно. Все еще будет достаточно высокая плюсовая температура: в центре, на севере, западе и юге 2-4 тепла, на Закарпатье, в Черновцах и Одессе – до +8. А вот на востоке прохладно – всего 0-2 градуса выше нуля. В Киеве 2-4 тепла.

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В понедельник, 4 января, в Украине придет похолодание. В центральных, северных и восточных областях будет доходить до 2 градусов мороза. На юге 0-4 градуса тепла, а в Крыму аж до +10. Теплее всего на западе, 4-8 градусов тепла, но будет дождь. В Киеве до 2 мороза.

Новогоднюю ночь украинцы встретили без снега, да и с морозом не сложилось. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

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