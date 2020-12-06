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В Украину идут морозы: какой будет погода 6 декабря

6 декабря, 07:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Синоптики обещают резкое похолодание

В субботу, 6 декабря, погода в Украине будет морозной. На всей территории Украины будет солнечно и без осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины синоптики ожидают температуру от +2 до +4 градусов, ночью столбики термометров покажут до +2 градусов.

В центральных и северных областях ожидается до -2 днем, а ночью температура будет до -7.

В восточной части Украины температура будет до -3 днем, а ночью резко похолодает до -10 градусов.

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На юге страны синоптики ожидают от 0 до +4 днем, а ночью – до -4.

В тренде
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Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой.

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По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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погода прогноз синоптики Укргидрометцентр
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