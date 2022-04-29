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В Украину из Великобритании прибыли первые бронированные скорые для фронта

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 15:15
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Первые бронированные автомобили скорой помощи стандарта STANAG 4569 для спасения раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений уже прибыли во Львов
В Украину из Великобритании прибыла первая партия бронированных скорых. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину из Великобритании прибыла первая партия бронированных скорых. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину из Великобритании прибыла первая партия бронированных скорых, приобретенных при поддержке Виктора и Елены Пинчуков.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Первые бронированные автомобили скорой помощи стандарта STANAG 4569 для спасения раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений уже прибыли во Львов. Они находятся в распределительном центре Министерства здравоохранения и в ближайшее время поедут в самые горячие точки на фронте.

Эти бронированные машины могут гарантировать доступ к опасным местам, надежно защитить наших храбрых медиков, воинов и мирных граждан во время эвакуации с поля боя.

Эти скорые, которые были приобретены при поддержке Виктора и Елены Пинчуков, ранее принадлежали Министерству обороны Великобритании. Крупнейший британский производитель скорых – компания Venari Group переоборудовала их на реанимобили. Сотрудники Venari Group работали 24/7, чтобы переоборудовать эти автомобили для нужд Украины во время войны.

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"Война против Украины – это война против свободы и жизни. Бронированные скорые будут спасать жизнь тех, кто защищает нашу свободу и свободу Европы. Среди других вещей, которые мы делаем для поддержки наших бойцов и медиков, мы этого не смогли бы сделать без наших партнеров, ведь такие машины нелегко найти. Мы благодарны Посольству Украины в Великобритании, Venari Group и члену Парламента Великобритании Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта", – сказал Виктор Пинчук.

"Спасать жизнь тех, кто спасает жизни, было нашей целью, начиная с 2014 года, когда мы начали выстраивать систему обучения и подготовки военных медиков вместе с экспертами НАТО, – сказала Елена Пинчук, – инструкторы Медсанбата с первых дней вторжения работают в горячих точках и нашей задачей было обеспечить их всем необходимым. Бронированные скорые – это следующий этап, позволяющий медикам эвакуировать раненых из горячих точек и вовремя доставлять их в медицинские учреждения. Мы лично посетили завод, где перерабатывались скорые, и знаем, сколько усилий было приложено для того, чтобы их доставили в Украину максимально оперативно".

Помощь от Фонда Рината Ахметова охватила 940 тысяч жителей Украины

Полномасштабная война в Украине длится более 60 дней. Все это время Фонд Рината Ахметова направляет свои усилия на помощь людям, прежде всего, временно перемещенным лицам и наиболее уязвимым категориям населения.

За 60 дней войны Фонд передал жителям Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 130 тысяч продуктовых наборов. За это время гуманитарная помощь Фонда охватила 940 тысяч человек.

За 60 дней на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 18 тысяч обращений.

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Фонд оказывает и психологическую поддержку: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. Архив Музея – не только источник свидетельств из первых уст, но и психотерапевтический проект для людей, переживших травму войны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

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