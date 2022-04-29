Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

В Україну з Великої Британії прибули перші броньовані швидкі для фронту

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перші броньовані авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для рятування поранених бійців та мирних громадян з зони уражень вже прибули до Львова
В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких, придбаних за підтримки Віктора та Олени Пінчуків.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Перші броньовані авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для рятування поранених бійців та мирних громадян з зони уражень вже прибули до Львова. Вони перебувають у розподільчому центрі Міністерства охорони здоров’я і найближчим часом поїдуть до найгарячіших точок на фронті.

Ці броньовані машини можуть гарантувати доступ до найнебезпечніших місць, надійно захистити наших хоробрих медиків, воїнів та мирних громадян під час евакуації з поля бою.

Ці швидкі, які були придбані за підтримки Віктора та Олени Пінчуків, раніше належали Міністерству оборони Великої Британії. Найбільший британський виробник швидких – компанія Venari Group переобладнала їх на реанімобілі. Співробітники Venari Group працювали 24/7 аби переобладнати ці автівки для потреб України під час війни.

Реклама

"Війна проти України – це війна проти свободи та життя. Броньовані швидкі рятуватимуть життя тих, хто боронить нашу свободу і свободу Європи. Серед інших речей, які ми робимо для підтримки наших бійців і медиків, цього ми не змогли б зробити без наших партнерів, адже такі машини нелегко знайти. Ми вдячні Посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group та члену Парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту", – сказав Віктор Пінчук.

"Рятувати життя тих, хто рятує життя, було нашою ціллю, починаючи з 2014 року, коли ми розпочали вибудовувати систему навчання та підготовки військових медиків разом з експертами НАТО, - сказала Олена Пінчук, – інструктори Медсанбату з перших днів вторгнення працюють в гарячих точках і нашим завданням було забезпечити їх всім необхідним. Броньовані швидкі – це наступний етап, який дає можливість медикам евакуювати поранених з гарячих точок та вчасно доставляти їх в медичні заклади. Ми особисто відвідали завод, де перероблялися швидкі, та знаємо скільки зусиль було докладено для того, щоб їх доправили в Україну максимально оперативно".

Допомога від Фонду Ріната Ахметова охопила 940 тисяч українців

Повномасштабна війна в України триває понад 60 днів. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова направляє свої зусилля на допомогу людям, насамперед — тимчасово переміщеним особам та найбільш вразливим категоріям населення.

За 60 днів війни Фонд передав для жителів України понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 130 тисяч продуктових наборів. За цей час гуманітарна допомога від Фонду охопила 940 тисяч людей.

За 60 днів на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 18 тисяч звернень.

Реклама

Фонд надає також психологічну підтримку: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року невпинно збирає найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни. Архів Музею – не лише джерело свідчень з перших вуст, а й психотерапевтичний проєкт для людей, які пережили травму війни.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 30 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1701
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти