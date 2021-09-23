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В Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 сентября, 20:33
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В это раз на родину вернулись около сотни украинцев
Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс. Коллаж "Сегодня"
Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Кабула. Это уже третий эвакуационный рейс из Афганистана, который привез около сотни человек.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Третий эвакуационный рейс

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Переговоры по эвакуации продолжались несколько дней и только сегодня, 23 сентября, утром люди в конце концов вылетели. На борту кроме украинцев, находятся иностранцы.

"Там опасно всем, иностранцам, людям с двойным гражданством. Кто работал с иностранцами", – сообщил корреспондент "Сегодня" Егор Логинов.

Украина лидер по эвакуации среди государств

Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Напомним, что:

  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.

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