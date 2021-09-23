В Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана

В это раз на родину вернулись около сотни украинцев

Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Кабула. Это уже третий эвакуационный рейс из Афганистана, который привез около сотни человек.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Третий эвакуационный рейс

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Переговоры по эвакуации продолжались несколько дней и только сегодня, 23 сентября, утром люди в конце концов вылетели. На борту кроме украинцев, находятся иностранцы.

"Там опасно всем, иностранцам, людям с двойным гражданством. Кто работал с иностранцами", – сообщил корреспондент "Сегодня" Егор Логинов.

Украина лидер по эвакуации среди государств

Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Напомним, что: