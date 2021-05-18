В аэропорт "Киев" прибыла еще одна партия вакцины Pfizer

Вакцинацию препаратами из новой партии начнут когда закончат поставки, поскольку именно в последней будет раствор для прививки

Самолет с вакциной Pfizer. Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Самолет с препаратом приземлился в аэропорту "Киев".

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик.

Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч.

Самолет с вакциной Pfizer. Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

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В общем поставка будет в четыре этапа. А вакцинировать начнут уже после того, как поступят все 473 тысяч доз, поскольку именно в последней поставке будет раствор для вакцин.

Самолет с вакциной Pfizer. Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве преступная группировка через интернет продавала фейковую вакцину от коронавируса компании Pfizer.

Журналисты "Сегодня" обратились к официальным источникам и узнали, стоит ли бояться поддельных COVID-препаратов.

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