В Украину пришли морозы и снег: прогноз на 16 ноября (карта)

В Украине сегодня, 16 ноября, местами пройдет мокрый снег, а морозы сохраняться даже днем.
Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет на востоке и севере страны. Снег ожидается в таких областях:
- Харьковская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Луганская;
- Донецкая.
Температура воздуха установится на уровне от минус 5 до 5 градусов с отметкой плюс.
А на западе и юге страны будет без осадков, местами даже солнечно. Столбики термометров покажут 6-9 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.
Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.
Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.
О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:
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