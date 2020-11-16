В Украину пришли морозы и снег: прогноз на 16 ноября (карта)

Холоднее всего будет на востоке страны

В Украине сегодня, 16 ноября, местами пройдет мокрый снег, а морозы сохраняться даже днем.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет на востоке и севере страны. Снег ожидается в таких областях:

Харьковская;

Полтавская;

Черкасская;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Луганская;

Донецкая.

Температура воздуха установится на уровне от минус 5 до 5 градусов с отметкой плюс.

А на западе и юге страны будет без осадков, местами даже солнечно. Столбики термометров покажут 6-9 градусов тепла.

Реклама В тренде В Харькове выпал первый снег: видео



Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.

О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:

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