В Украину возвращается лето: синоптики порадовали прогнозом на воскресенье

Сегодня также будет преобладать высокий уровень пожарной опасности

В Украину возвращается тепло. Сегодня по всей территории страны ожидается приятная солнечная и сухая погода, а в некоторых областях будет доходить до 30 градусов.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе стране "холодней" всего будет в Ивано-Франковской и Волынской областях, 23-25 градусов, а теплее всего на Закарпатье – до +30. В остальных областях страны жидаются приятные 25-27 градусов.

На востоке, севере и в центре Украины ожидается 25-28 градусов, а на юге синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду – 27-29 градусов, в Запорожской области до +30.

В Киеве сегодня без осадков и до 27 градусов.

В тренде Сертификат на проживание в украинской тюрьме: где чаще всего покупают

Реклама

В Укргидрометцентре предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях.

Сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама