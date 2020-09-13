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В Украину возвращается лето: синоптики порадовали прогнозом на воскресенье

13 сентября, 07:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня также будет преобладать высокий уровень пожарной опасности

В Украину возвращается тепло. Сегодня по всей территории страны ожидается приятная солнечная и сухая погода, а в некоторых областях будет доходить до 30 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе стране "холодней" всего будет в Ивано-Франковской и Волынской областях, 23-25 градусов, а теплее всего на Закарпатье – до +30. В остальных областях страны жидаются приятные 25-27 градусов.

На востоке, севере и в центре Украины ожидается 25-28 градусов, а на юге синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду – 27-29 градусов, в Запорожской области до +30.

В Киеве сегодня без осадков и до 27 градусов.

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В Укргидрометцентре предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях.

Сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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