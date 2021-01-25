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В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега

25 января, 14:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В некоторых областях штормовой ветер усилит ощущение холода

Погода в Украине снова ухудшается. В ближайшие дни ожидается похолодание, дожди и снег. К этому добавится сильный ветер, который сделает погоду еще неприятнее.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, эта неделя в Украине в целом будет влажной, а холодать начнет уже со вторника. В течение дня 26 января ожидается 0-3 градуса тепла, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.

Теплее будет на востоке, юге и в Днепропетровской области (в Одесской области посвежеет).

Ближайшей ночью циклон принесет дожди и снег в большинство областей Украины (карта).

На карте синее – это дождь, розовое – снег.
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Завтра днем осадки останутся только в северной части Украины, и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской области – через Черкасскую, Днепр – до Харьковской области.

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Ветер будет юго-западный, порывистый, до сильного.

В Киеве ближайшей ночью дождь, потом дождь будет переходить в мокрый снег. Во вторник днем осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных 3 градусов тепла.

"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", – резюмировала Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.

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погода дождь снег прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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