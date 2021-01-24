В начале недели погода в Украине ухудшится: чего ждать (карты)

В понедельник еще будет тепло, а во вторник температура снизится

В понедельник, 25 января, в Украине будет дождливо и ветрено.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях похолодает.

В северных областях ночью будет от +2° до +4°, днем – от +5° до +7°. Ветер западный, 7-12 м/с.

В южной части Украины ночью – от +3° до +5°, днем – от +8° до +10°. В Крыму воздух прогреется до +11°. Ветер западный, 7-12 м/с.

В западных областях дождь с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. В эти сутки температура будет меняться несущественно – от 0° до +2°.

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В восточных областях температура воздуха ночью – от +1° до +3°, днем – от +4° до +8°. Ветер западный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура ночью – от +2° до +5°, днем – от +5° до +8°. Ветер западный, 7-12 м/с.

Во вторник, 26 января, временами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, на дорогах – гололедица.

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В северных областях ночью будет 0°, днем – +2°. Ветер западный, 7-12 м/с.

В южной части Украины ночью – от 0° до +2°, днем – от +6°до +8°. В Крыму воздух прогреется до +13°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В западных областях дождь с мокрым снегом не прекратится еще сутки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура будет меняться несущественно – от 0° до +2°.

В восточных областях температура воздуха ночью – от -1° до +2°, днем – от +3° до +5°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура ночью – от -1° до +1°, днем – от +1° до +3°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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Ранее мы сообщали, что синоптики дали прогноз на февраль. Последний месяц зимы запомнится погодными качелями, ситуация будет меняться едва ли не каждые два-три дня. Но морозов до -20 больше не будет, говорят синоптики.

После того как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год.

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