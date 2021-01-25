В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу

Погода в Україні знову погіршується. Найближчими днями очікується похолодання, дощі та сніг. До цього ще додасться сильний вітер, який зробить погоду ще неприємнішою.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, цей тиждень в Україні в цілому буде вологим, а холоднішати почне вже з вівторка. Протягом дня 26 січня очікується 0-3 градуси тепла, в західних областях від 2 морозу до 2 тепла.

Найтепліше буде на сході, півдні та в Дніпропетровській області (в Одеській області посвіжішає).

Найближчої ночі циклон принесе дощі і сніг в більшість областей України (карта).

На карті синє – це дощ, рожеве – сніг.

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Завтра вдень опади залишаться тільки в північній частині України, і нова порція дощу та мокрого снігу розташується уздовж смуги від Одеської області – через Черкаську, Дніпро – до Харківської області.

Вітер буде південно-західний, поривчастий, до сильного.

У Києві найближчої ночі дощ, потім дощ переходитиме у мокрий сніг. У вівторок вдень опади ослабнуть і припиняться, вітер залишиться поривчастим, похолодає до денних 3 градусів тепла.

"Надалі зниження температури повітря триватиме. Страшних морозів не буде, очікуються невеликі, максимум помірні", – резюмувала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповідав, що на початку лютого місцями може доходити до +15.

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