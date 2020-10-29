В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды 29 октября (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 29 октября, будет преимущественно солнечно. Однако в некоторых регионах пройдут дожди, а температура воздуха опуститься на несколько градусов.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На западе страны температура воздуха установится на уровне 12-15 градусов тепла.

В восточных областях температура воздуха также составит 12-15 градусов тепла. Небо будет почти безоблачным.

А вот на севере страны столбики термометров покажут 11-14 выше нуля.

В южных областях традиционно теплее всего. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 19 градусов.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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