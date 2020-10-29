Українська
$ 28,4
33,31
  1. Последние новости Украины

В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды 29 октября (карта)

29 октября, 07:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 29 октября, будет преимущественно солнечно. Однако в некоторых регионах пройдут дожди, а температура воздуха опуститься на несколько градусов.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На западе страны температура воздуха установится на уровне 12-15 градусов тепла.

В восточных областях температура воздуха также составит 12-15 градусов тепла. Небо будет почти безоблачным.

А вот на севере страны столбики термометров покажут 11-14 выше нуля.

В южных областях традиционно теплее всего. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 19 градусов.

В тренде
Украинцев ждет теплый день: прогноз на 28 октября (карта)
Реклама

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз синоптики Украина осень
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: подсчет голосов и нарушения
Местные выборы: подсчет голосов и нарушенияУкраина
Теплой погоде радоваться будем недолго: в Украину идет похолодание
Теплой погоде радоваться будем недолго: в Украину идет похолоданиеУкраина
Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населения
Цифра дня. В Украине на треть подорожал газ для населенияЖКХ
Суд назначил нового главу НАБУ: кто заменит Артема Сытника
Суд назначил нового главу НАБУ: кто заменит Артема СытникаПолитика
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?ЖКХ
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГАХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять